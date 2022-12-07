FT: Украина может атаковать военные объекты в Сибири

Украинские военные вскоре смогут поражать военные объекты в России далеко за линией фронта. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на советника правительства Украины по вопросам обороны, который пожелал остаться анонимным.

По его словам, Киев на протяжении нескольких месяцев призывал своих западных союзников поставлять ему ракеты большой дальности, чтобы поражать российские военные базы.

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Как пишет FT со ссылкой на источник в украинском правительстве, вскоре ВСУ смогут поражать любые цели, в том числе в Сибири.

«Мы на Украине знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и в России не будет безопасных зон», — сказал он изданию на условиях анонимности.

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Как передает FT, представители украинского Министерства обороны и аналитики заявили, что недавние атаки на военные аэродромы под Саратовом и Рязанью, а также курский аэродром – это часть новой тактики, направленной на то, чтобы показать, что и в России небезопасно.

Также, по словам источников в Минобороны Украины, результатом таких атак может стать рассредоточение Россией своих вооруженных сил внутри страны, что поможет защитить их, но усложнит военное маневрирование.

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ФОТО: Telegram-канал администрации Курской области
ТЕГИ:ВСУАтакаУкраина
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