FT: Украина может атаковать военные объекты в Сибири

В Депздраве заверили, что Москва готова к росту заболеваемости ОРВИ и гриппом

Свыше 1,5 млн москвичей получают медпомощь в обновленных поликлиниках

Почти все газовые плиты в московских квартирах проверены с начала года

Москва выделит гранты на увеличение производства зеленных культур

Московские школьники впервые напишут «пробные ЕГЭ» по всем выбранным предметам

Все уличные парковки Москвы в новогодние праздники будут бесплатными