Reuters узнал о несостоявшейся встрече Зеленского и Трампа

Встреча бывшего президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не назначена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп считает, что Зеленский надеется на победу демократа Камалы Харрис на выборах в США.

Трамп: Зеленский хочет победы демократов ради миллиардов долларов

Зеленский прибыл в США перед Генассамблеей ООН, где у него запланировано выступление.

В рамках визита президент Украины проведет встречи с действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис, на которых он намерен представить свой «план победы», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВстречаСШАУкраинаТрампВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры