Reuters узнал о несостоявшейся встрече Зеленского и Трампа

Встреча бывшего президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не назначена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп считает, что Зеленский надеется на победу демократа Камалы Харрис на выборах в США.