Reuters узнал о несостоявшейся встрече Зеленского и Трампа
Встреча бывшего президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не назначена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, Трамп считает, что Зеленский надеется на победу демократа Камалы Харрис на выборах в США.
Зеленский прибыл в США перед Генассамблеей ООН, где у него запланировано выступление.
В рамках визита президент Украины проведет встречи с действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис, на которых он намерен представить свой «план победы», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru