Британский полковник: Россия добьется успеха на востоке Украины

Россия делает все, чтобы взять под контроль весь Донбасс и восточную Украину, и весьма успешна в этом, заявил полковник британской армии Ричард Кемп в эфире Sky News.

По его словам, Запад видит искаженную картину происходящего, не обращает внимания на позицию России.

Военный отметил, что российская армия продвигается медленно, но в конечном итоге добьется успеха на востоке Украины.