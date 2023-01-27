Британский полковник: Россия добьется успеха на востоке Украины

Россия делает все, чтобы взять под контроль весь Донбасс и восточную Украину, и весьма успешна в этом, заявил полковник британской армии Ричард Кемп в эфире Sky News.

По его словам, Запад видит искаженную картину происходящего, не обращает внимания на позицию России.

Военный отметил, что российская армия продвигается медленно, но в конечном итоге добьется успеха на востоке Украины.

«Как Мариуполь и Соледар»: Взятие Угледара в корне изменит расклад сил на фронте

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие российскими силами Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте. По его словам, это обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления.

До этого советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что российские войска занимают новые позиции на подступах к Угледару, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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