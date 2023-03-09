Боррель: Евросоюз готов предоставить Украине все имеющиеся оружие
Главы Минобороны Европейского союза на неформальной встрече в Стокгольме заявили об острой необходимости поставить Киеву все оружие, что есть в запасах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.
Он предоставил совместный план по решению проблемы нехватки снарядов у европейских стран для поставок на Украину. Отмечается, что главная проблема для Украины — нехватка снарядов 155-миллиметрового калибра для артиллерии.
Расход боеприпасов превышает мощности по их выпуску со стороны союзников Киева. Было решено увеличить производство и переобучение украинских солдат, чтобы они тратили меньше снарядов с большей точностью поражения.
Так как боеприпасы нужны срочно, министры обороны стран ЕС решили отправить практически все снаряды, оставшиеся на складах.
Ранее проблемы боеприпасов подняли артиллеристы ЧВК «Вагнер».
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