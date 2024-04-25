В США заявили, что бойцы ВС РФ научились уничтожать западное оружие на Украине

По его словам, Украина получила от Вашингтона боевые машины Abrams, Stryker, Bradley, ПЗРК Stinger, противотанковые комплексы Javelin, системы противовоздушной обороны Patriot и РСЗО HIMARS. Однако российские бойцы, по словам эксперта, «учатся воевать со всем этим».

Дэвис отметил, что российские системы радиоэлектронной борьбы успешно сбивают западные ракеты и БПЛА, а бойцы российской армии знают, как противостоять западной военной технике, которая также попадает к ним в качестве трофея и часто неповрежденной.

Дэвис уверен, что чем дольше продлится конфликт на Украине, тем более уязвимой станет оборона самих США, так как российские военные узнают, как можно победить технологии США.

Ранее Дэвис призвал Украину заморозить конфликт для сохранения территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

