Нуланд: США обсуждают поставки Украине истребителей пятого поколения
Соединенные Штаты и их союзники могут поставить ВСУ истребители нового поколения. Об этом в интервью газете The Washington Post заявила заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд.
Она сообщила, что дискуссии по этому вопросу внутри администрации Белого дома продолжаются. По ее словам, за предоставление Киеву новых истребителей выступают «некоторые европейские страны».
Нуланд уточнила, что окончательное слово будет за европейскими союзниками США.
Представитель Госдепа добавила, что поставки истребителей будут зависеть от изменения обстановки в конфликте на Украине.
Бизнесмен Илон Маск ранее прокомментировал слова Виктории Нуланд о легитимности российских баз на Крымском полуострове. Предприниматель обвинил представителя Госдепа в разжигании конфликта на Украине, передает НСН.
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