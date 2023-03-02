Бербок: Украина имеет право включить условие по Крыму в мирное соглашение

По ее словам, «Украине принадлежит также и Крым», на фоне чего против Москвы ввели санкции в 2014 году. Дипломат допустила возвращение Крыма в состав Украины. Министр отметила, что Киеву необходимо самостоятельно решать, на каких условиях может быть заключено мирное соглашение с Россией.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке военного захвата Крыма являются не более чем пиаром.

