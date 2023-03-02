Бербок: Украина имеет право включить условие по Крыму в мирное соглашение

Киев должен сам решать, следует ли включать в мирное соглашение обязательное условие по Крыму, сообщила телеканалу ARD министра иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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По ее словам, «Украине принадлежит также и Крым», на фоне чего против Москвы ввели санкции в 2014 году. Дипломат допустила возвращение Крыма в состав Украины. Министр отметила, что Киеву необходимо самостоятельно решать, на каких условиях может быть заключено мирное соглашение с Россией.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке военного захвата Крыма являются не более чем пиаром.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КрымУкраинаГермания
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