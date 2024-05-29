Пушилин: Задача освобождения Харькова сейчас не стоит

По его словам, действия российских войск направлены на создание санитарной зоны, величина которой будет зависеть от дальности поставляемого Вооружённым силам Украины вооружения.

«Всё должно быть пропорционально», - уточнил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что события в Харьковской области спровоцировали страны НАТО, пишут «Известия».

