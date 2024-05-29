Пушилин: Задача освобождения Харькова сейчас не стоит

Задачи освобождения Харькова в настоящее время нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Зеленский заявил, что без Patriot Украина потеряет Харьков

По его словам, действия российских войск направлены на создание санитарной зоны, величина которой будет зависеть от дальности поставляемого Вооружённым силам Украины вооружения.

«Всё должно быть пропорционально», - уточнил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что события в Харьковской области спровоцировали страны НАТО, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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