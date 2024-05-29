Пушилин: Задача освобождения Харькова сейчас не стоит
29 мая 202418:40
Задачи освобождения Харькова в настоящее время нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, действия российских войск направлены на создание санитарной зоны, величина которой будет зависеть от дальности поставляемого Вооружённым силам Украины вооружения.
«Всё должно быть пропорционально», - уточнил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что события в Харьковской области спровоцировали страны НАТО, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru