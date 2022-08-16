В Латвии хотят отменить возможность продления временных ВНЖ для россиян

В Латвии планируют отменить возможность продления временных видов на жительство (ВНЖ) россиян. Об этом заявил премьер страны Кариньш Кришьянис, передает ТАСС.

Латвия возобновила импорт российского газа

По словам Кришьяниса, решение по этому вопросу неофициально уже принято. В настоящее время ожидается законопроект от МВД.

Премьер-министр также отметил, что Латвия намерена ограничить въезд в страну для россиян по Шенгенским визам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Латвия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры