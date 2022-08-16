В Латвии хотят отменить возможность продления временных ВНЖ для россиян
16 августа 202220:11
В Латвии планируют отменить возможность продления временных видов на жительство (ВНЖ) россиян. Об этом заявил премьер страны Кариньш Кришьянис, передает ТАСС.
По словам Кришьяниса, решение по этому вопросу неофициально уже принято. В настоящее время ожидается законопроект от МВД.
Премьер-министр также отметил, что Латвия намерена ограничить въезд в страну для россиян по Шенгенским визам.
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16 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru