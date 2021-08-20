Туроператоры объяснили, почему туры в Доминикану подешевели
Снижение цен на туры в Доминикану объясняется сезонными факторами, однако популярность этого туристического направления будет расти, отметила глава Альянса туристических агентств.
Исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Доминикане не удастся сместить с первого места по популярности у россиян "вечные" Турцию и Египет.
Ранее путевки в Доминикану упали в цене до уровня туров в Турцию и Египет, сообщили в Ассоциации туроператоров. Стоимость туров снизилась на 40-60%, тур для двоих можно приобрести за 120-140 тысяч рублей.
"Доминикана всегда считалась страной для круглогодичного отдыха туристов. Но, к сожалению, август не самое лучшее место для отдыха в этой стране, потому что там начинается сезон ураганов, дождей, водорослей. Поэтому цена на этот период ниже. Это было и до пандемии, и сейчас цена тоже снижается. Именно на это время отдыха, на этот месяц", - отметила Осипова.
При этом специалист выразила уверенность, что сместить Турцию и стать первой страной массового направления республике не удастся.
"Уверена, что этого не будет. В Доминикану лететь 12 часов. Длительность перелета всегда играет роль для туристов. 12 часов туда и 13,5 часов обратно. Кроме того, цена снижается в тот период, когда не очень комфортно отдыхать в этой стране. Когда туристы смотрят прогноз погоды и видят, что начинаются дожди, конечно, спрос снижается. Нет, с Турцией, с Египтом нельзя сравнить, конечно, здесь дальность полета. Да и потом, в Доминикане нет столько земли, там нет такого большого номерного фонда. Хотя страна для отдыха популярна у российских туристов", - сказала она.
При этом рост спроса на туры в Доминикану Осипова объяснила увеличением рейсов в эту страну.
"Спрос на Доминикану будет расти, потому что с 27 августа в небо поднимутся самолеты, которые будет совершать чартерные рейсы, наряду с регулярными рейсами, что тоже дает возможность для снижения цены на отдых. Когда говорят, что спрос вырос на 225% - понимаете, дело в том, что было всего три рейса в неделю, а мы ожидаем до 20 рейсов в неделю, причем из пяти городов России, ну, конечно, спрос будет выше. Спрос все-таки зависит от количества рейсов и от того, летят ли в эту страну чартеры или нет. Кстати, здесь можно сравнить Доминикану с Турцией: это вторая страна, открытая для туристов, в которой нет квот, то есть летают чартерные рейсы", - добавила Осипова.
Глава Альянса турагентств также рассказала, какие направления будут популярны в ближайшее время.
"Осенью популярны, как всегда, наши, российские курорты, мы все очень надеемся, что прекратятся дожди и Краснодарский край будет уже сухим. Это бархатный сезон на наших курортах, сентябрь месяц. Турция также популярна в сентябре и в октябре, потому что море теплое и комфортная температура воздуха. Снижается градус жары, днем еще очень тепло, а к вечеру прохладно. Кипр также пользуется успехом, Греция. Впереди у всех стран морских, где мы можем отдохнуть на море, бархатный сезон. То есть спрос падать не будет. Если с эпидобстановкой всё будет хорошо, эта сноска очень важна", - резюмировала она.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал "Радиоточке НСН" альтернативу дорогим курортам Египта.
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