Туроператоры объяснили, почему туры в Доминикану подешевели

Исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Доминикане не удастся сместить с первого места по популярности у россиян "вечные" Турцию и Египет.

Ранее путевки в Доминикану упали в цене до уровня туров в Турцию и Египет, сообщили в Ассоциации туроператоров. Стоимость туров снизилась на 40-60%, тур для двоих можно приобрести за 120-140 тысяч рублей.