АТОР: За месяц курорты Египта могут посетить около 30 тысяч россиян

Около 30 тысяч российских туристов, по прогнозам, посетят Египет в период с 9 августа по 9 сентября. Как пишет ТАСС, такие цифры озвучил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Также он отметил, что благодаря увеличению количества прямых рейсов на курорты, путевки в среднем подешевеют на 5-10 тыс. рублей – это произойдёт из-за отказа от наземных трансферов из Каира.

В свою очередь, российские туроператоры считают, что, несмотря на высокий спрос на путешествия в Египет, говорить о полноценном возвращении направления пока рано.