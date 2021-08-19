АТОР: За месяц курорты Египта могут посетить около 30 тысяч россиян

Около 30 тысяч российских туристов, по прогнозам, посетят Египет в период с 9 августа по 9 сентября. Как пишет ТАСС, такие цифры озвучил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Также он отметил, что благодаря увеличению количества прямых рейсов на курорты, путевки в среднем подешевеют на 5-10 тыс. рублей – это произойдёт из-за отказа от наземных трансферов из Каира.

В свою очередь, российские туроператоры считают, что, несмотря на высокий спрос на путешествия в Египет, говорить о полноценном возвращении направления пока рано.

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А ранее стало известно, что правительство Египта с ноября текущего года установит минимальные цены на четырех-пятизвездночные отели для гарантии высокого уровня сервиса. Соответствующее заявление сделал глава министерства туризма Египта Халед аль-Анани. По его словам, стоимость пятизвездочных отелей будет начинаться с 40 долларов, в четырехзвездночных - с 28 долларов. Цена рассчитана на одного человека.

Халед аль-Анани подчеркнул, что целью является борьба с нелегальной конкуренцией отельеров, которые занижают цены, но не предоставляют необходимый уровень сервиса.

Напомним, 8 июля Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Позднее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что авиасообщение с курортами Египта возобновится с 9 августа, подчеркивает RT.

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Фото: egyptinrussia.com
ТЕГИ:АТОРЕгипетРоссийские Туристы
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