«Тай, Куба или Монголия»: Сколько россияне потратят на путешествия в праздники

Совсем скоро осенние трудовые будни сменятся в России трехдневными ноябрьскими выходными, которые многие стараются совместить с отпуском, чтобы отправиться к морю.

Туроператоры рассказывают, куда россияне полетят в этом году – какие направления стали новыми открытиями сезона, куда лучше поехать большой семьей и не разориться, где дешевле и теплее.

Более того, многие уже определились, в какой стране будут встречать Новый год. Расскажем, куда и за сколько можно будет полететь зимой.

НОЯБРЬ: ТАЙ И ЕГИПЕТ

На ноябрьские праздники россияне поедут в Таиланд, Египет, ОАЭ и Турцию, заявила управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний "Слетать.ру") Любовь Воронина в пресс-центре НСН.

«Мы видим увеличение продаж на ноябрьские праздники и на новогодние каникулы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ продаж входит пять направлений: Таиланд, Египет, Россия, ОАЭ и Турция. Эта пятерка одинаковая на ноябрь и на Новый год. До событий в Палестине ни одно из этих направлений не показало уменьшение стоимости», - рассказала она.

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов добавил, что в топ направлений компании входят еще Мальдивы, а вот Россия не вошла даже в десятку.

Спрос российских туристов на путешествия на ноябрьских и новогодних праздников вырос на 30% за год, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе. Ломидзе отметила, что российские туристы хотят провести праздники в путешествиях, даже несмотря на нестабильный курс валют.