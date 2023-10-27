«Тай, Куба или Монголия»: Сколько россияне потратят на путешествия в праздники
На ноябрьские праздники российские туристы отправятся в Таиланд и Египет, лидер в зимний период – ОАЭ. Дорогая Шри-Ланка и необычная Монголия пока не вошли в топ, в вот Куба готовится потеснить Турцию.
Совсем скоро осенние трудовые будни сменятся в России трехдневными ноябрьскими выходными, которые многие стараются совместить с отпуском, чтобы отправиться к морю.
Туроператоры рассказывают, куда россияне полетят в этом году – какие направления стали новыми открытиями сезона, куда лучше поехать большой семьей и не разориться, где дешевле и теплее.
Более того, многие уже определились, в какой стране будут встречать Новый год. Расскажем, куда и за сколько можно будет полететь зимой.
НОЯБРЬ: ТАЙ И ЕГИПЕТ
На ноябрьские праздники россияне поедут в Таиланд, Египет, ОАЭ и Турцию, заявила управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний "Слетать.ру") Любовь Воронина в пресс-центре НСН.
«Мы видим увеличение продаж на ноябрьские праздники и на новогодние каникулы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ продаж входит пять направлений: Таиланд, Египет, Россия, ОАЭ и Турция. Эта пятерка одинаковая на ноябрь и на Новый год. До событий в Палестине ни одно из этих направлений не показало уменьшение стоимости», - рассказала она.
Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов добавил, что в топ направлений компании входят еще Мальдивы, а вот Россия не вошла даже в десятку.
Спрос российских туристов на путешествия на ноябрьских и новогодних праздников вырос на 30% за год, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе. Ломидзе отметила, что российские туристы хотят провести праздники в путешествиях, даже несмотря на нестабильный курс валют.
Также туроператоры назвали самые популярные российские направления во время осенних каникул с 28 октября по 6 ноября.
Наиболее востребованным регионом оказался Краснодарский край. Туры туда приобрели 43% всех отдыхающих за этот период. На втором месте Московская область. Билеты в столичный регион купили 17% туристов. На третьей строчке Санкт-Петербург — 7%. Кавказские Минеральные Воды на четвертом месте. Туда собираются поехать 6% граждан. Замыкают пятерку Дагестан и Калининградская область. У этих регионов по 4%, пишут «Известия».
ДЕКАБРЬ: ТУРЦИЯ И ОАЭ
Определяться с турами на следующий год тоже советуют уже сейчас. Так, бронировать туры на следующий год в Турцию можно будет в ноябре со скидкой до 50%, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.
«Скидки идут всегда в туризме и везде. Ноябрь – это всегда низкий сезон, на него скидки будут и есть всегда. В ноябре начинается раннее бронирование по Турции, когда контракты со многими отелями уже заключены, выставлена полетная программа. Туроператоры начинают выпускать бронирование, где скидки могут доходить до 50% и более», - рассказал он.
Со своей стороны, генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов перечислил четыре фактора, которые привели к значительным скидкам в последнее время.
«Всегда есть сезонный фактор, когда скидки, также скидки на Египет обусловлены конфликтом на Ближнем-Востоке. Третий момент – это изменение курса доллара, это влияет на стоимость билетов. Четвертый момент – у нас увеличивается и расширяется перевозка», - добавил он.
При этом Объединенные Арабские Эмираты все-таки лидируют по бронированиям на зимний период, рассказал генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
«Если говорить про зимние направления, то на первом месте ОАЭ. В этом году они себя показывают с очень положительной стороны. Мы видим огромную заинтересованность правительства ОАЭ на увеличение пассажиропотока с Россией. Вовлечено большое количество авиакомпаний на то, чтобы поддерживать объем перевозок. Видим спецпредложения. У ОАЭ стоит цель занять позицию номер один по зимнему отдыху среди россиян по выездному туризму. На втором месте Египет, на третьем Таиланд, на четвертом Мальдивы, на пятом Венесуэла»», - отметил он.
НОВИНКИ: КУБА И ШРИ-ЛАНКА
Из неожиданных и необычных направлений россияне выбирают Кубу, а совсем скоро смогут по новым упрощенным правилам поехать на Шри-Ланку.
Так, Куба в летнем сезоне стала альтернативой Турции, заявила управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний "Слетать.ру") Любовь Воронина в пресс-центре НСН.
«Куба стала в летнем сезоне альтернативой Турции. В этом сезоне не было сложностей переориентироваться с Турции на Кубу, потому что чек был примерно одинаковый. Это две разные страны, некорректно их сравнивать, только в разрезе ценовой политики», - рассказала она.
Со своей стороны, генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов добавил, что на Кубе нет проблем с инфраструктурой вопреки мифам туристов.
«На Кубе представлены достаточно хорошие отели мировых брендов. Говорить о том, что на Кубе что-то с инфраструктурой… Внутри страны да, но касательно отельной инфраструктуры там все замечательно», - отметил он.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заметил, что Кубе есть, куда расти, если говорить именно про уровень сервиса.
Ранее кабинет министров Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз россиянам. А президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН заявил, что бесплатные визы не приведут к увеличению туристического потока из России на Шри-Ланку, так как это направление дальнее и дорогое. Он отметил, что сегодня для россиян открыт курортный Гоа, который пользуется особой популярностью.
Тур на Шри-Ланку обойдется россиянам минимум в 118 тысяч рублей за пять ночей, заявила заместитель генерального директора туроператора «Библио Глобус» Ирина Костенко.
«На Шри-Ланку мы сегодня летаем «Аэрофлотом» из Москвы по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Цена стартует от 117 938 рублей за пять ночей. На Гоа летаем также «Аэрофлотом» из Москвы и Екатеринбурга (по вторникам, пятница и субботам). Цена в этом случае стартует от 101 648 рублей за семь ночей», - рассказала она.
Также НСН обратилась за актуальными ценами к представителю сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«На данный момент средняя стоимость авиабилетов на Шри-Ланку и обратно составляет 60 000 рублей. А номер в трёхзвёздочном отеле обойдётся примерно в 5 000 рублей за ночь. Перелёт из России на Гоа и обратно стоит около 57 000 рублей, а сутки в отеле категории «три звезды» обойдутся в среднем в 4 000 рублей», - отметили там.
ПОКА ЭКЗОТИКА: МОНГОЛИЯ И МАРОККО
Издание Lonely Planet назвало Монголию самой интересной страной для путешествий в 2024 году. Индия заняла второе место в этом рейтинге, а Марокко стало третьим.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в эфире НСН заявил, что россияне не ездят в Монголию или Марокко, но с удовольствием летают на Кубу и в Венесуэлу.
«Для России на будущий год не стоит никаких рейтингов вообще составлять. Мы же не знаем, какие у нас направления появятся. Все эти рейтинги на год вперед бессмысленны пока что. Сейчас каждый месяц открываются какие-то направления. Мы жили в некоем географическом вакууме, у нас было мало направлений, сейчас их становится все больше. Может, в следующем году будут популярны рейсы на Хайнань, в Занзибар или на Бали! Кто делает сейчас какие-то прогнозы на будущий год, однозначно совершает большую ошибку. Я лично 2024 год буду комментировать в 2024 году», - сказал собеседник НСН.
По его словам, ни Монголия, ни Марокко не интересны жителям России. Российские туристы предпочитают Китай, Кубу и Венесуэлу.
«На сегодняшний день ни Монголия, ни Марокко не интересны россиянам, так как в Марокко рейсы только из Москвы, а в Монголию – из Иркутска. Что еще якобы интересно? Индия? Это да, интересно. Но намного интереснее россиянам полететь на Кубу или в Венесуэлу, Тунис в разы популярнее Марокко. Жители России еще активно летают в Китай, Шри-Ланку, Таиланд. Все это в разы интереснее Марокко и прочих», - отметил эксперт.
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