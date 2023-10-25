«Гоа дешевле»: Тур на Шри-Ланку обойдется россиянам минимум в 120 тысяч рублей
Заместитель генерального директора туроператора «Библио Глобус» Ирина Костенко заявила НСН, что цена на Шри-Ланку стартует от 118 тысяч рублей за пять ночей, а недельный тур на Гоа обойдется в 102 тысячи рублей.
Тур на Шри-Ланку обойдется россиянам минимум в 118 тысяч рублей за пять ночей, заявила заместитель генерального директора туроператора «Библио Глобус» Ирина Костенко.
Ранее кабинет министров Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз россиянам. А президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН заявил, что бесплатные визы не приведут к увеличению туристического потока из России на Шри-Ланку, так как это направление дальнее и дорогое. Он отметил, что сегодня для россиян открыт курортный Гоа, который пользуется особой популярностью. Костенко сравнила цены двух «конкурирующих» направлений.
«На Шри-Ланку мы сегодня летаем «Аэрофлотом» из Москвы по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Цена стартует от 117 938 рублей за пять ночей. На Гоа летаем также «Аэрофлотом» из Москвы и Екатеринбурга (по вторникам, пятница и субботам). Цена в этом случае стартует от 101 648 рублей за семь ночей», - рассказала она.
Также НСН обратилась за актуальными ценами к представителю сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«На данный момент средняя стоимость авиабилетов на Шри-Ланку и обратно составляет 60 000 рублей. А номер в трёхзвёздочном отеле обойдётся примерно в 5 000 рублей за ночь. Перелёт из России на Гоа и обратно стоит около 57 000 рублей, а сутки в отеле категории «три звезды» обойдутся в среднем в 4 000 рублей», - отметили там.
Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года в стране будет действовать 90-дневный безвизовый режим для граждан России. По его словам, решение продлить безвизовый период с 30 до 90 дней было принято с целью привлечения большего числа туристов, передает «Радиоточка НСН».
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