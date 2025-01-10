Самолет с застрявшими в Египте российскими туристами прибыл в Москву

Рейс MS 727 Шарм-эш-Шейх - Москва авиакомпании EgyptAir с российскими туристами прибыл в столичный аэропорт «Домодедово». Рейс должен был быть выполнен еще накануне, но был отложен из-за технической неисправности.

Ранее сегодня один из пассажиров рейса рассказал РИА Новости, что вылет был отменен после задержки, а пассажиров разместили в отеле. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что туристов отправят на родину при первой возможности.