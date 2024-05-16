РСТ: Востребованность зарубежных направлений у россиян выросла на 35%

Российские туристы забронировали на июнь на 57% больше зарубежных отелей и апартаментов, чем в июне 2023 года. Из зарубежных направлений у российских туристов особенно популярна Япония - спрос на это направление вырос почти в шесть раз. Япония вошла в топ-10 востребованных направлений на июнь.



«Популярность зарубежных путешествий у россиян в принципе восстанавливается. Это все подтверждает статистика авиакомпаний, которая фиксирует рост востребованности зарубежных направлений на 28-35%. Динамика международных путешествий зачастую опережает динамику внутренних путешествий. Рейтинг зарубежных направлений возглавляет Турция, которая занимает до 50% всех продаж и предпочтений. Также в топе ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Египет, Куба. Это страны, с которыми есть прямое авиасообщение или возможность транзитного перелета. Плюс в этих странах присутствуют пакетные предложения туроператоров», - сказал собеседник НСН.