АТОР: Спрос россиян на люксовые отели Турции вырос в 2,8 раза
Спрос россиян на люксовые отели Турции вырос в 2,8 раза весной 2024 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Туроператоры рассказали, что только к апрелю продали в два раза больше путевок по концепции Priority, при этом не все места на лета еще забронированы.
Отмечается, что десятидневный тур в Турцию на двоих с проживанием в «четверке» и питанием «все включено» будет стоить летом от 200 тысяч рублей.
При этом отдых в пятизвездочном отеле обойдется в 250-300 тысяч рублей, в люксовых отелях – от 400 до 600 тысяч рублей за десять дней. Так, в исследовании рассматривались турпакеты на двоих с размещением в 23 отелях категории «четыре» и «пять» звезд, системой «все включено» и медстраховкой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru