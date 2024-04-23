АТОР: Спрос россиян на люксовые отели Турции вырос в 2,8 раза

Спрос россиян на люксовые отели Турции вырос в 2,8 раза весной 2024 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры рассказали, что только к апрелю продали в два раза больше путевок по концепции Priority, при этом не все места на лета еще забронированы.

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Отмечается, что десятидневный тур в Турцию на двоих с проживанием в «четверке» и питанием «все включено» будет стоить летом от 200 тысяч рублей.

При этом отдых в пятизвездочном отеле обойдется в 250-300 тысяч рублей, в люксовых отелях – от 400 до 600 тысяч рублей за десять дней. Так, в исследовании рассматривались турпакеты на двоих с размещением в 23 отелях категории «четыре» и «пять» звезд, системой «все включено» и медстраховкой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Борис Бабанов
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