АТОР: Спрос россиян на люксовые отели Турции вырос в 2,8 раза

Отмечается, что десятидневный тур в Турцию на двоих с проживанием в «четверке» и питанием «все включено» будет стоить летом от 200 тысяч рублей.

При этом отдых в пятизвездочном отеле обойдется в 250-300 тысяч рублей, в люксовых отелях – от 400 до 600 тысяч рублей за десять дней. Так, в исследовании рассматривались турпакеты на двоих с размещением в 23 отелях категории «четыре» и «пять» звезд, системой «все включено» и медстраховкой, передает «Радиоточка НСН».

