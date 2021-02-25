Ломидзе рассказала, как россиянам добраться до курортов Египта и Грузии
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Египет заявил о возобновлении чартеров из России
Египет заявил, что Москва и Каир договорились о возобновлении чартерных полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, однако Росавиация не подтвердила данную информацию.
Майя Ломидзе: «Эта новость стала событием номер один, если вообще это можно считать событием. Но сообщение от египетских властей о скором возобновлении чартерного авиасообщения с Россией произвело фурор на туристическом рынке. Резко возросло количество туристов, запрашивающих туры в Египет, хотя и сроки предполагаемого возобновления не назывались. Но почти сразу власти Египта сами себя опровергли, опровержение было подтверждено и российскими авиационными властями, поэтому Египет по-прежнему закрыт, что, однако, не мешает определенной части наших туристов отправляться на курорты Красного моря через Каир, а оттуда уже наземным транспортом добираться до курортов. А вот чартерное сообщение по-прежнему не открыто, и сроки его открытия неясны», – прокомментировала в интервью НСН Майя Ломидзе.
Большинство россиян рассчитывают на полное открытие границ в 2021 году
60 процентов россиян рассчитывают на полное открытие границ уже в текущем году. Самыми желанными странами для путешествий стали Турция, Таиланд, Италия, Испания и Египет, сообщает сервис «Яндекс.Путешествия».
Майя Ломидзе: «Что ж, эта новость показывает, что оптимистов у нас намного больше, чем пессимистов», – отметила она в беседе с НСН.
С 1 марта Кипр начнет выдавать туристические визы россиянам
С первого марта Кипр начнет выдачу туристических виз для россиян. При этом Россия включена в список государств «красной» группы по эпидемиологической ситуации, то есть российским путешественникам за 72 часа до вылета и по прибытии нужно будет сдать ПЦР-тест.
Майя Ломидзе: «Тем не менее, многие российские туристы уже навострили лыжи и готовы ехать на Кипр. Но я подчеркну, авиасообщение пока с Кипром не открыто. Будет ли оно открыто первого марта, неизвестно. Видимо, будем добираться как-то через третьи страны», – предположила туроператор в разговоре с НСН.
Грузия открывает границы для россиян
С 1 марта Грузия возобновляет авиасообщение с Россией. Для поездки обязателен отрицательный тест на коронавирус.
Майя Ломидзе: «Напомню, авиасообщение с Грузией было закрыто ещё до пандемии. При этом страна сказала, что открыты именно воздушные ворота, то есть наземным транспортом туристам добраться в Грузию будет невозможно. Таким образом, остаётся вариант – добраться через Турцию, либо Армению и Азербайджан, сообщение с которыми тоже было восстановлено буквально в феврале», – сказала она в эфире НСН.
В ВОЗ оценили идею о введении паспортов путешественников
В ВОЗ заявили, что для введения паспортов путешественников пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19.
Майя Ломидзе: «Уже почти месяц обсуждается введение "зелёных коридоров" для тех, кто уже прошел вакцинацию. ВОЗ сделала крайне туманное заявление на этот счёт. Но, видимо, никаких прививочных паспортов все-таки не будет, поскольку данная мера будет дискриминационной», – подытожила в интервью НСН Майя Ломидзе.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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