Ломидзе рассказала, как россиянам добраться до курортов Египта и Грузии

Майя Ломидзе: «Эта новость стала событием номер один, если вообще это можно считать событием. Но сообщение от египетских властей о скором возобновлении чартерного авиасообщения с Россией произвело фурор на туристическом рынке. Резко возросло количество туристов, запрашивающих туры в Египет, хотя и сроки предполагаемого возобновления не назывались. Но почти сразу власти Египта сами себя опровергли, опровержение было подтверждено и российскими авиационными властями, поэтому Египет по-прежнему закрыт, что, однако, не мешает определенной части наших туристов отправляться на курорты Красного моря через Каир, а оттуда уже наземным транспортом добираться до курортов. А вот чартерное сообщение по-прежнему не открыто, и сроки его открытия неясны», – прокомментировала в интервью НСН Майя Ломидзе.

