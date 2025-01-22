Глава Россельхознадзора Данкверт допустил смягчение запрета на ввоз животных из ЕС

Он подчеркнул, что в страну запрещено ввозить всё, что переносит ящур.

«Дальше могут быть смягчения, но может быть и не будет», - сказал Данкверт.

По его словам, смягчения затронут лишь те предприятия на территории Евросоюза, которые допустят к себе российских инспекторов.

Ранее Россельхознадзор из-за ящура запретил ввоз животноводческой продукции из ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

