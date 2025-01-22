Глава Россельхознадзора Данкверт допустил смягчение запрета на ввоз животных из ЕС
Режим запрета на ввоз продукции животноводства из стран Европейского Союза, введенный с 20 января из-за вспышки ящура в ФРГ, может быть смягчен, но при определенных условиях, которые не допускают ввоз на территории РФ потенциально опасной продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что в страну запрещено ввозить всё, что переносит ящур.
«Дальше могут быть смягчения, но может быть и не будет», - сказал Данкверт.
По его словам, смягчения затронут лишь те предприятия на территории Евросоюза, которые допустят к себе российских инспекторов.
Ранее Россельхознадзор из-за ящура запретил ввоз животноводческой продукции из ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru