Глава Россельхознадзора Данкверт допустил смягчение запрета на ввоз животных из ЕС

Режим запрета на ввоз продукции животноводства из стран Европейского Союза, введенный с 20 января из-за вспышки ящура в ФРГ, может быть смягчен, но при определенных условиях, которые не допускают ввоз на территории РФ потенциально опасной продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщает «Интерфакс».

Страны начали вводить запрет на поставку животных из ФРГ из-за вспышки ящура

Он подчеркнул, что в страну запрещено ввозить всё, что переносит ящур.

«Дальше могут быть смягчения, но может быть и не будет», - сказал Данкверт.

По его словам, смягчения затронут лишь те предприятия на территории Евросоюза, которые допустят к себе российских инспекторов.

Ранее Россельхознадзор из-за ящура запретил ввоз животноводческой продукции из ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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