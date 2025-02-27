«Будет вдвое дороже»: Туроператоры советуют покупать летние туры в Турцию уже сейчас
Турция остается беспрекословным лидером у россиян во все сезоны, сказал в эфире НСН Дмитрий Арутюнов.
В 2024 году в Турции отдохнули 4,5 миллиона человек, это направление останется лидером у россиян в 2025 году, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Российские туроператоры уже продали 20% туров в Турцию на летний сезон (май-сентябрь), сообщили в АТОР. Количество ранних бронирований туров в Турцию на лето выросло примерно на треть по сравнению с теми же датами прошлого года. Отмечается, что у «чартерных» туроператоров на курорты Антальи сейчас приходится около 90-95% всех ранних продаж, на курорты Эгейского побережья – 5-10%. Арутюнов отметил, что Турция - единственная страна со средиземноморскими курортами и прямым авиасообщением с Россией.
«Турция лидирует у россиян не только на летний, но и на все периоды. По разным оценкам, в прошлом году в Турции именно отдохнули 4,5 миллиона человек, а въехали в страну с различными целями свыше шести миллионов человек. На втором месте по популярности у россиян ОАЭ с посещаемостью в прошлом году на уровне 1,5 миллиона человек. Сравните сами! Турция и в этом году будет оставаться абсолютным лидером, ведь это единственная страна со средиземноморскими курортами и прямым авиасообщением с Россией», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сейчас самое время, чтобы оформлять раннее бронирование туров в Турцию.
«Раннее бронирование сейчас очень выгодно для россиян, так как евро и доллар упали. В Турции отели котируются на евро. Плюс россияне могут поймать акции на раннее бронирование. В этой связи, если приобретать туры сейчас, то можно сэкономить. Например, то, за что вы заплатите сейчас 200 тысяч рублей, летом будет стоить минимум 300-400, а то и 500 тысяч рублей», - заключил Арутюнов.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян рассказал НСН, что Вьетнам привлекает россиян интересной экскурсионной программой, красивыми пляжами и дешевизной нахождения в стране.
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