«Будет вдвое дороже»: Туроператоры советуют покупать летние туры в Турцию уже сейчас

По его словам, сейчас самое время, чтобы оформлять раннее бронирование туров в Турцию.

«Раннее бронирование сейчас очень выгодно для россиян, так как евро и доллар упали. В Турции отели котируются на евро. Плюс россияне могут поймать акции на раннее бронирование. В этой связи, если приобретать туры сейчас, то можно сэкономить. Например, то, за что вы заплатите сейчас 200 тысяч рублей, летом будет стоить минимум 300-400, а то и 500 тысяч рублей», - заключил Арутюнов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян рассказал НСН, что Вьетнам привлекает россиян интересной экскурсионной программой, красивыми пляжами и дешевизной нахождения в стране.

