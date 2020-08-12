В РПЛ новый судейский скандал. Вслед за «Спартаком» обидели «Рубин»

Российский футбол всё больше становится похожим на шоу. Что ни игра, то скандал. Оскорбленный судейством «Спартак», угрожавший покинуть Российскую Премьер-Лигу. Лезущий с кулаками на арбитра экс-капитан сборной страны Роман Широков. Вчера на авансцену вышел тренер Леонид Слуцкий.

Его «Рубин» принимал в Казани «Локомотив» и уступил 0:2. Но возмущение главного тренера вызвало не поражение, а неназначенный в ворота «Локомотива» пенальти.

Момент спорный, «Рубин» даже покадрово выложил эпизод столкновения вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме и нападающего казанской команды Ивана Игнатьева. Но это было уже после матча, а во время – главный судья даже не запросил видеоповтор. И вот тогда Слуцкий взорвался и на пресс-конференции высказал всё, что хотел. Правда, сначала получил от судьи Сергея Иванова красную карточку и покинул поле, в сердцах крикнув: «они держат нас за идиотов».

А на пресс-конференции Слуцкий сказал: «Судьям дали уже и ВАР, и посадили арбитров туда, и все смотрят, и миллион повторов. И все равно ошибки, которые все люди видели. И у меня еще большие вопросы по карточке, которую нужно было показать Гильерме».

Вывод в этих историях напрашивается один: судьям нужно срочно повышать квалификацию. В этом, в частности, уверен почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.