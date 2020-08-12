В РПЛ новый судейский скандал. Вслед за «Спартаком» обидели «Рубин»
Очередной скандал с работой арбитров на матче РПЛ заставил экспертов НСН вновь говорить о профнепригодности российских футбольных судей.
Российский футбол всё больше становится похожим на шоу. Что ни игра, то скандал. Оскорбленный судейством «Спартак», угрожавший покинуть Российскую Премьер-Лигу. Лезущий с кулаками на арбитра экс-капитан сборной страны Роман Широков. Вчера на авансцену вышел тренер Леонид Слуцкий.
Его «Рубин» принимал в Казани «Локомотив» и уступил 0:2. Но возмущение главного тренера вызвало не поражение, а неназначенный в ворота «Локомотива» пенальти.
Момент спорный, «Рубин» даже покадрово выложил эпизод столкновения вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме и нападающего казанской команды Ивана Игнатьева. Но это было уже после матча, а во время – главный судья даже не запросил видеоповтор. И вот тогда Слуцкий взорвался и на пресс-конференции высказал всё, что хотел. Правда, сначала получил от судьи Сергея Иванова красную карточку и покинул поле, в сердцах крикнув: «они держат нас за идиотов».
А на пресс-конференции Слуцкий сказал: «Судьям дали уже и ВАР, и посадили арбитров туда, и все смотрят, и миллион повторов. И все равно ошибки, которые все люди видели. И у меня еще большие вопросы по карточке, которую нужно было показать Гильерме».
Вывод в этих историях напрашивается один: судьям нужно срочно повышать квалификацию. В этом, в частности, уверен почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
«Я не верю ни в какие заговоры. Судьи просто не разбираются в большинстве своем в футболе. Значит, нужно других судей набирать, незаменимых нет», - считает человек, отдавший футболу всю жизнь.
Интересная деталь: у арбитров теперь есть система видеоповторов (VAR). Казалось бы, теперь все пойдет гладко. Есть сомнению – отмотай эпизод назад, рассмотри все детали, вынеси верное решение. Но VAR так и не стал панацеей.
Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов также призвал сменить судейский состав и систему подготовки арбитров.
«Я считаю, что оба нарушения правил, которые привели к решению арбитров, ошибочные. В тех игровых эпизодах никаких нарушений не было. Их решения говорят о низком уровне их судейской квалификации. И от применённых санкций качество квалификации не меняется, необходимо изменить саму систему отбора, подготовки и обучения будущих судей. Наверное, стоит пойти по пути специализации – отдельно готовить арбитров, которые прекрасно разбираются в системе VAR, но не могут быстро бегать по полю и отдельно тех, кто работает на поле», - добавил Хусаинов в интервью НСН.
Печально, что в историях с небезупречным, скажем так, судейством, болельщиков больше интересует не футбол, а бесконечные разборки, особенно если почитать комментарии на спортивных ресурсах. Кто был прав, кто виноват, кто назначил пенальти, а кто - нет. Когда же в России начнут обсуждать сам футбол, пока неизвестно.
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