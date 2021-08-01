«У нас отличные взаимоотношения с другими командами». Белофастов – о допинг-обвинениях на ОИ-2020

После игры с японской командой старший тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов ответил специальному корреспонденту НСН Наталье Шатовой на Олимпиаде в Токио на вопрос об отношениях иностранных спортсменов к россиянам после обвинений президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта в «мошенничестве» с допинг-пробами на Олимпиаде в Токио.

«Понятно, что мы все соперники, но у нас отличные взаимоотношения с другими командами. Ничего такого (обвинений российской команды в применении допинга на Олимпиаде – прим. НСН) нет», - подчеркнул тренер.

Он также проанализировал результаты российских ватерполисток в матче против Японии.

«Сегодня была тренировочная игра. Мы много забиваем. Пропускаем много – это негативный момент. Мы тяжело играем, есть вопросы по отдельным моментам в защите» - подвел итог наставник.