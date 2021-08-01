«У нас отличные взаимоотношения с другими командами». Белофастов – о допинг-обвинениях на ОИ-2020
Старший тренер женской команды по водному поло Андрей Белофастов ответил на обвинения российского спорта в применении допинга на Олимпиаде-2020 в Токио и назвал цель четвертьфинального матча.
Женская сборная России по водному поло победила соперниц из Японии в заключительном матче группового этапа Олимпиады-2020 в Токио.
Россиянки обошли японок в группе В со счетом 20:16.
После игры с японской командой старший тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов ответил специальному корреспонденту НСН Наталье Шатовой на Олимпиаде в Токио на вопрос об отношениях иностранных спортсменов к россиянам после обвинений президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта в «мошенничестве» с допинг-пробами на Олимпиаде в Токио.
«Понятно, что мы все соперники, но у нас отличные взаимоотношения с другими командами. Ничего такого (обвинений российской команды в применении допинга на Олимпиаде – прим. НСН) нет», - подчеркнул тренер.
Он также проанализировал результаты российских ватерполисток в матче против Японии.
«Сегодня была тренировочная игра. Мы много забиваем. Пропускаем много – это негативный момент. Мы тяжело играем, есть вопросы по отдельным моментам в защите» - подвел итог наставник.
По словам Андрея Белофастова четвертьфинальная игра во вторник определит дальнейшую судьбу женской сборной на Олимпиаде в Токио. Тренер также раскрыл планы россиянок на полуфинал олимпийского турнира.
«Четвертьфинальная игра может перевернуть все. Мы в Корее были великолепно подготовлены, были фаворитами – и в четвертьфинале проиграли Австралии. Сейчас ситуации немножко другая. Если мы хотим победить, нам надо попытаться обыграть в четвертьфинале команду. Любую. Хорошо, что это не Америка. Но с ней благодаря сегодняшней игре Венгрии есть возможность встретиться в полуфинале. Если они думают, что «пройдут» нас легко, мы постараемся их в этом разубедить. Это будет наша основная победа. Еще раз скажу, 3 число будет тот день, когда мы сможем сказать, где (в турнирной таблице Олимпиады-2020 – прим. НСН) мы находимся и в какой мы фазе. Конечно, приложим все усилия, чтобы сыграть достойно и победить», - заявил Белофастов.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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