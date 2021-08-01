МОК задумался над заявлением главы USADA в адрес российских спортсменов

«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые — в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца (американца Райана Мерфи). Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», — цитирует Лаловича Газета.ru.

В России причиной нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио считают ее успешное выступление. По мнению президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, критики российского спорта предполагали, что без допинга атлеты на добьются больших результатов.

«Причина нападок очевидна – это успешное выступление в Токио наших атлетов. Спикеры эти предполагали, что наши не смогут без допинга, а они доказали обратное. И это лучший ответ на нападки», – передает слова Позднякова РИА Новости.

Ранее специалисты Международного агентства допинг-тестирования (ITA) не выявили случаев нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Токио. Заявление агентства приводит телекомпания CNN.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

