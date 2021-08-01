МОК задумался над заявлением главы USADA в адрес российских спортсменов
МОК обсудит слова президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который обвинил Россию в «мошенничестве» с допинг-пробами Олимпиаде в Токио и призвал к суровому наказанию спортсменов. О необходимости рассмотрения заявления Тайгарта высказался председатель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович, сообщает ТАСС.
«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые — в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца (американца Райана Мерфи). Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», — цитирует Лаловича Газета.ru.
В России причиной нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио считают ее успешное выступление. По мнению президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, критики российского спорта предполагали, что без допинга атлеты на добьются больших результатов.
«Причина нападок очевидна – это успешное выступление в Токио наших атлетов. Спикеры эти предполагали, что наши не смогут без допинга, а они доказали обратное. И это лучший ответ на нападки», – передает слова Позднякова РИА Новости.
Ранее специалисты Международного агентства допинг-тестирования (ITA) не выявили случаев нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Токио. Заявление агентства приводит телекомпания CNN.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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