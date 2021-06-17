Россиянки пробились в полуфинал Мировой лиги по водному поло

Женская сборная России по водному поло добыла себе путёвку в полуфинал Мировой лиги. В 1/4 наши спортсменки победили хозяек Суперфинала, команду Греции. Турнир проводится в Афинах.

Основное время игры не выявило победителя, закончившись ничейным счётом 8:8. Однако в серии послематчевых пенальти точнее и удачливее оказались россиянки - 4:2.

В других полуфинальных матчах сборная Венгрии одолела команду Испании со счётом 10:8, представительницы Канады разгромили сборную Казахстана - 11:3, ватерполистки США также с крупным счётом разделались с японками - 20:6.

Именно с американками сборной России предстоит сразиться завтра в полуфинале. Команда США 13 раз становилась победителем женской Мировой лиги. Финал и матч за третье место намечены на субботу, 19 июня.





