Россиянки пробились в полуфинал Мировой лиги по водному поло
Женская сборная России по водному поло добыла себе путёвку в полуфинал Мировой лиги. В 1/4 наши спортсменки победили хозяек Суперфинала, команду Греции. Турнир проводится в Афинах.
Основное время игры не выявило победителя, закончившись ничейным счётом 8:8. Однако в серии послематчевых пенальти точнее и удачливее оказались россиянки - 4:2.
В других полуфинальных матчах сборная Венгрии одолела команду Испании со счётом 10:8, представительницы Канады разгромили сборную Казахстана - 11:3, ватерполистки США также с крупным счётом разделались с японками - 20:6.
Именно с американками сборной России предстоит сразиться завтра в полуфинале. Команда США 13 раз становилась победителем женской Мировой лиги. Финал и матч за третье место намечены на субботу, 19 июня.
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