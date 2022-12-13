«Закрытый футбол»: Булыкин предсказал счет в матче Аргентина-Хорватия

При этом, по словам Булыкина, не стоит забывать, что хорваты играли в финале на прошлом чемпионате.

«Я думаю, здесь будет другая ситуация, Аргентина хорошо настроится и попытается выиграть в основное время. Думаю, они победят со счетом 2:0. Хотя хорваты уже играли и в полуфинале, и в финале Чемпионата мира в России, для них это все известно. Модрич всегда показывал хороший уровень, все-таки играет в «Реале», в сборной достигает хороших результатов, сто процентов от него тоже можно ожидать хорошей игры, супер пасов и грамотной, всевидящей игры в центре поля», - добавил собеседник НСН.

Сегодня в 22:00 по московскому времени в полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Хорватией. Сборная Аргентины обыграла по пенальти команду Нидерландов в матче четвертьфинала, хорваты же до этого по пенальти обыграли Бразилию.

На прошлом чемпионате команды встречались в группе, тогда хорваты разгромили соперника со счетом 3:0.



