«Закрытый футбол»: Булыкин предсказал счет в матче Аргентина-Хорватия
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что южноамериканцы одержат победу, несмотря на попытки хорватов перевести матч в дополнительное время.
Аргентина при правильном настрое сможет победить хорватов в основное время, несмотря на попытки европейцев перевести игру в серию пенальти, сказал в интервью НСН экс-игрок сборной России и голландского «Аякса» Дмитрий Булыкин.
«Понятно, что в открытый футбол с Аргентиной играть нельзя, там есть хорошие футболисты и величайший Месси. Если играть в открытый, можно получить очень много в свои ворота. Хорваты будут играть дисциплинированно и организованно сзади, на ноль и попытаются перевести матч в дополнительное время, а там может быть и пенальти, потому что хорваты хорошо используют все моменты, в серии пенальти они не первый раз выигрывают», - отметил он.
При этом, по словам Булыкина, не стоит забывать, что хорваты играли в финале на прошлом чемпионате.
«Я думаю, здесь будет другая ситуация, Аргентина хорошо настроится и попытается выиграть в основное время. Думаю, они победят со счетом 2:0. Хотя хорваты уже играли и в полуфинале, и в финале Чемпионата мира в России, для них это все известно. Модрич всегда показывал хороший уровень, все-таки играет в «Реале», в сборной достигает хороших результатов, сто процентов от него тоже можно ожидать хорошей игры, супер пасов и грамотной, всевидящей игры в центре поля», - добавил собеседник НСН.
Сегодня в 22:00 по московскому времени в полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Хорватией. Сборная Аргентины обыграла по пенальти команду Нидерландов в матче четвертьфинала, хорваты же до этого по пенальти обыграли Бразилию.
На прошлом чемпионате команды встречались в группе, тогда хорваты разгромили соперника со счетом 3:0.
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