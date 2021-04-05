Ткаченко пожелал удачи российской сборной на Евро-2020

«Искренне поздравляю Артема с тем, что он будет капитаном. Мне кажется, что это совершенно справедливое, правильное тренерское решение. Потому что он действительно лидер и сборной, и «Зенита», футболист он классный. Пусть вся вот эта гниль, которая просочилась в интернете, все это забудется, слава богу, потому что вспоминается только хорошее. И хочу пожелать от всей души Артему быть действительно полноценным лидером нашей сборной, а сборной хочу пожелать удачи!», – прокомментировал он.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу был перенесён с лета 2020 года на лето 2021 года. Матчи первенства пройдут в 12 европейских городах, в том числе, в Санкт-Петербурге. Там будут пускать 50 процентов зрителей от вместимости стадиона. Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН отметил значимость болельщиков для футболистов.

