Ткаченко пожелал удачи российской сборной на Евро-2020
Музыкант Владимир Ткаченко в эфире НСН поздравил Артема Дзюбу с назначением на «капитанство» Сборной России.
Капитаном российской сборной по футболу на чемпионате Европы ближайшим летом станет нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко в эфире НСН пожелал удачи нашей сборной на Евро-2020.
«Искренне поздравляю Артема с тем, что он будет капитаном. Мне кажется, что это совершенно справедливое, правильное тренерское решение. Потому что он действительно лидер и сборной, и «Зенита», футболист он классный. Пусть вся вот эта гниль, которая просочилась в интернете, все это забудется, слава богу, потому что вспоминается только хорошее. И хочу пожелать от всей души Артему быть действительно полноценным лидером нашей сборной, а сборной хочу пожелать удачи!», – прокомментировал он.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу был перенесён с лета 2020 года на лето 2021 года. Матчи первенства пройдут в 12 европейских городах, в том числе, в Санкт-Петербурге. Там будут пускать 50 процентов зрителей от вместимости стадиона. Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН отметил значимость болельщиков для футболистов.
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