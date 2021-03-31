Гусев отметил значимость зрителей на матчах Евро-2020

Спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН отметил, как накануне болельщики помогли нашим футболистам выиграть у сборной Словении.

УЕФА будет опираться на ПЦР-тесты при допуске зрителей на матчи Евро-2020. Также сообщается, что на матчи в Санкт-Петербурге допустят 50 процентов зрителей от вместимости стадиона.

Спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН подчеркнул, как накануне болельщики помогли нашим футболистам выиграть у сборной Словении в Сочи.

Ивица Олич стал главным тренером футбольного ЦСКА

«Пятьдесят процентов – это очень хорошо. Сейчас мы смотрели отборочные матчи чемпионата мира, в других странах вообще все проходит без зрителей. А на Олимпийском стадионе в Сочи я видел, как 12 тысяч наших болельщиков – это разрешенные 30 процентов зрителей на той арене – помогли нашей сборной победить, это очень важно», — сказал он.

Также Гусев в интервью НСН отметил, что вместе с поражением в матче со Словакией «все вернулось на круги своя».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Виктор Гусев
ТЕГИ:Чемпионат Европы 2020ФутболВиктор Гусев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры