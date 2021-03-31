Гусев отметил значимость зрителей на матчах Евро-2020

УЕФА будет опираться на ПЦР-тесты при допуске зрителей на матчи Евро-2020. Также сообщается, что на матчи в Санкт-Петербурге допустят 50 процентов зрителей от вместимости стадиона.

Спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН подчеркнул, как накануне болельщики помогли нашим футболистам выиграть у сборной Словении в Сочи.