Гусев отметил значимость зрителей на матчах Евро-2020
Спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН отметил, как накануне болельщики помогли нашим футболистам выиграть у сборной Словении.
УЕФА будет опираться на ПЦР-тесты при допуске зрителей на матчи Евро-2020. Также сообщается, что на матчи в Санкт-Петербурге допустят 50 процентов зрителей от вместимости стадиона.
Спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН подчеркнул, как накануне болельщики помогли нашим футболистам выиграть у сборной Словении в Сочи.
«Пятьдесят процентов – это очень хорошо. Сейчас мы смотрели отборочные матчи чемпионата мира, в других странах вообще все проходит без зрителей. А на Олимпийском стадионе в Сочи я видел, как 12 тысяч наших болельщиков – это разрешенные 30 процентов зрителей на той арене – помогли нашей сборной победить, это очень важно», — сказал он.
Также Гусев в интервью НСН отметил, что вместе с поражением в матче со Словакией «все вернулось на круги своя».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- Названы возможные сроки расследования инцидента с контейнеровозом Ever Given
- Познер сообщил, что находится в безопасности
- Судно Ever Given останется в Суэцком канале для изучения причин блокировки
- В Грузии между полицией и протестующими начались стычки из-за приезда Познера
- Судно «Академик Черский» прибыло на место достройки «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru