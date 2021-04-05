Ткаченко вспомнил Кобейна в годовщину его смерти

Музыкант, участник группы «Ундервуд» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Ровно 27 лет назад не стало Курта Кобейна

Сегодня исполнилось 27 лет со дня смерти лидера группы Nirvana Курта Кобейна.

Владимир Ткаченко: «Я помню тот день, я был студентом мединститута, когда об этом сообщили. Есть уникальные люди со сверхъестественным талантом, сверхъестественной харизмой. Я сейчас не говорю даже о «Клубе 27», в который записали Курта Кобейна, понятно, по каким причинам. Я говорю о том, что эти люди в раннем возрасте понимают такие удивительно глубокие, тонкие, нежные, вечные вещи. Я безумно люблю группу Nirvana, и когда мы были в его родном городе, мы пришли к тому дому, где он жил, посидели на этой скамеечке... совершенно непередаваемые впечатления», – сказал в эфире НСН Владимир Ткаченко.

2

Российский мультфильм стал лидером в Netflix

Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» по мотивам сказки братьев Гримм вышел на первое место по просмотрам в мире на сервисе Netflix.

Владимир Ткаченко: «Я этот мультик не смотрел, его смотрела моя дочь Соня и у нее остались о мультике самые хорошие впечатления. Она прямо хвалила его. И я ее мнению доверяю как никакому другому, поэтому не удивлен тому, что этот мультик стал лидером по просмотрам на Netflix», – поделился музыкант с НСН.

3

Дзюба возглавит российскую сборную

Капитаном российской сборной по футболу на чемпионате Европы ближайшим летом станет нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Владимир Ткаченко: «Искренне поздравляю Артема с тем, что он будет капитаном. Мне кажется, что это совершенно справедливое, правильное тренерское решение. Потому что он действительно лидер и сборной, и «Зенита», футболист он классный. Пусть вся вот эта гниль, которая просочилась в интернете, все это забудется, слава богу, потому что вспоминается только хорошее. И хочу пожелать от всей души Артему быть действительно полноценным лидером нашей сборной, а сборной хочу пожелать удачи!», – прокомментировал участник группы «Ундервуд» для НСН.

4

«Скопинского маньяка» оштрафовали за нарушение режима

Виктор Мохов был оштрафован на 1200 рублей за нарушение административных ограничений, наложенных судом.

Владимир Ткаченко: «Вообще всё это плохо пахнет. Мне кажется, что это какой-то совершенно зловредный, никому не нужный пиар. Искалеченные судьбы двух женщин – это серьезно. И мне кажется, что Ксения Анатольевна Собчак, которая поехала интервью с ним делать, она любит же пиар такой, прямо зловредный, мне кажется, что это было совершенно зря. Маньяки должны сидеть в тюрьме и там им самое место», – подытожил в интервью НСН Владимир Ткаченко.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба группы "Ундервуд"
ТЕГИ:Авторские НовостиУндервудВладимир Ткаченко
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