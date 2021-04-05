Ткаченко вспомнил Кобейна в годовщину его смерти
Музыкант, участник группы «Ундервуд» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Ровно 27 лет назад не стало Курта Кобейна
Сегодня исполнилось 27 лет со дня смерти лидера группы Nirvana Курта Кобейна.
Владимир Ткаченко: «Я помню тот день, я был студентом мединститута, когда об этом сообщили. Есть уникальные люди со сверхъестественным талантом, сверхъестественной харизмой. Я сейчас не говорю даже о «Клубе 27», в который записали Курта Кобейна, понятно, по каким причинам. Я говорю о том, что эти люди в раннем возрасте понимают такие удивительно глубокие, тонкие, нежные, вечные вещи. Я безумно люблю группу Nirvana, и когда мы были в его родном городе, мы пришли к тому дому, где он жил, посидели на этой скамеечке... совершенно непередаваемые впечатления», – сказал в эфире НСН Владимир Ткаченко.
Российский мультфильм стал лидером в Netflix
Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» по мотивам сказки братьев Гримм вышел на первое место по просмотрам в мире на сервисе Netflix.
Владимир Ткаченко: «Я этот мультик не смотрел, его смотрела моя дочь Соня и у нее остались о мультике самые хорошие впечатления. Она прямо хвалила его. И я ее мнению доверяю как никакому другому, поэтому не удивлен тому, что этот мультик стал лидером по просмотрам на Netflix», – поделился музыкант с НСН.
Дзюба возглавит российскую сборную
Капитаном российской сборной по футболу на чемпионате Европы ближайшим летом станет нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
Владимир Ткаченко: «Искренне поздравляю Артема с тем, что он будет капитаном. Мне кажется, что это совершенно справедливое, правильное тренерское решение. Потому что он действительно лидер и сборной, и «Зенита», футболист он классный. Пусть вся вот эта гниль, которая просочилась в интернете, все это забудется, слава богу, потому что вспоминается только хорошее. И хочу пожелать от всей души Артему быть действительно полноценным лидером нашей сборной, а сборной хочу пожелать удачи!», – прокомментировал участник группы «Ундервуд» для НСН.
«Скопинского маньяка» оштрафовали за нарушение режима
Виктор Мохов был оштрафован на 1200 рублей за нарушение административных ограничений, наложенных судом.
Владимир Ткаченко: «Вообще всё это плохо пахнет. Мне кажется, что это какой-то совершенно зловредный, никому не нужный пиар. Искалеченные судьбы двух женщин – это серьезно. И мне кажется, что Ксения Анатольевна Собчак, которая поехала интервью с ним делать, она любит же пиар такой, прямо зловредный, мне кажется, что это было совершенно зря. Маньяки должны сидеть в тюрьме и там им самое место», – подытожил в интервью НСН Владимир Ткаченко.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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