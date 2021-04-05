Ткаченко вспомнил Кобейна в годовщину его смерти

Владимир Ткаченко: «Я помню тот день, я был студентом мединститута, когда об этом сообщили. Есть уникальные люди со сверхъестественным талантом, сверхъестественной харизмой. Я сейчас не говорю даже о «Клубе 27», в который записали Курта Кобейна, понятно, по каким причинам. Я говорю о том, что эти люди в раннем возрасте понимают такие удивительно глубокие, тонкие, нежные, вечные вещи. Я безумно люблю группу Nirvana, и когда мы были в его родном городе, мы пришли к тому дому, где он жил, посидели на этой скамеечке... совершенно непередаваемые впечатления», – сказал в эфире НСН Владимир Ткаченко.