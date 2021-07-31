Сражаться плечом к плечу. Российские саблистки определили главные ощущения на командном турнире на ОИ-2020

Российские спортсменки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпиаде-2020 в Токио.

Спортсменки рассказали спецкору Telegram-канала «Радиоточка НСН» на Олимпиаде в Токио Наталье Шатовой, какие эмоции получили, победив на ОИ-2020.

«Самое чудесное, что мы можем сражаться плечом к плечу. Командные соревнования дают бешеную энергетику – их ни с чем нельзя сравнить. Мы обмениваемся этой энергетикой и поддерживаем друг друга», - заявила София Позднякова.

Софья Великая уже второй стала олимпийской чемпионкой в составе команды российских саблисток.

«Командный вид спорта отличается тем, что ты не только за себя фехтуешь, реализуешь какие-то личные амбиции, а ты ответственен за других людей, ты ответственен за счет, ты ответственен за фехтование. Бывает, эта ответственность давит людей, и кто-то боится, спешит. Возможно, у меня не все получается в индивидуальных соревнованиях, но в командных я всегда могу реализовать себя и помочь своим подругам. Это сплочение и единение для меня очень важно. Это мотивирует, радует и приносит невероятное удовлетворение», - призналась победительница Олимпиады в Токио.