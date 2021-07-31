Сражаться плечом к плечу. Российские саблистки определили главные ощущения на командном турнире на ОИ-2020
София Позднякова и Софья Великая рассказали, что для них значат командные состязания после завоеванного золота на Олимпиаде в Токио.
Российские спортсменки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпиаде-2020 в Токио.
Спортсменки рассказали спецкору Telegram-канала «Радиоточка НСН» на Олимпиаде в Токио Наталье Шатовой, какие эмоции получили, победив на ОИ-2020.
«Самое чудесное, что мы можем сражаться плечом к плечу. Командные соревнования дают бешеную энергетику – их ни с чем нельзя сравнить. Мы обмениваемся этой энергетикой и поддерживаем друг друга», - заявила София Позднякова.
Софья Великая уже второй стала олимпийской чемпионкой в составе команды российских саблисток.
«Командный вид спорта отличается тем, что ты не только за себя фехтуешь, реализуешь какие-то личные амбиции, а ты ответственен за других людей, ты ответственен за счет, ты ответственен за фехтование. Бывает, эта ответственность давит людей, и кто-то боится, спешит. Возможно, у меня не все получается в индивидуальных соревнованиях, но в командных я всегда могу реализовать себя и помочь своим подругам. Это сплочение и единение для меня очень важно. Это мотивирует, радует и приносит невероятное удовлетворение», - призналась победительница Олимпиады в Токио.
Выяснилось, что на ОИ-2020 рассматривалась возможность замены Великой в командном турнире. Спортсменка подтвердила, что это не были слухи.
«Это обсуждалось. В личных соревнованиях у меня немного болела нога и, постепенно накапливая нагрузку, болела еще больше. Накопившая усталость и то, что не было достаточного восстановления после личных соревнований, сыграло свою роль. Было очень сложно управлять скоростью, которая была нам нужна в решающем бою с француженками. Я проиграла свой бой, но попросила возможность выйти еще раз в следующем бою. И я все-таки смогла нанести свои удары и передать эстафету девчонкам, чему я очень рада», - пояснила спортсменка.
София Позднякова призналась, что в борьбе за олимпийское золото россиянкам помогали высшие силы.
«Разговаривали вчера с духовником нашей команды. Он дал нам ленточки, и мы сегодня фехтовали с ними, как с оберегом. Была только вера в нашу команду», - отметила спортсменка.
Софья Великая считает, что четвертая спортсменка в составе олимпийской команды, даже если не выходит на помост, достойна награды в своей стране. По этому поводу она даже обратилась к российским властям, подчеркнув, что на главных состязаниях присутствуют все саблистки, они вместе тренируются, вместе получают аккредитацию и готовятся к турнирам.
«Я бы хотела обратиться и обратить на эту ситуацию внимание. Может быть, в будущем возможно что-то изменить. Считаю, чтобы полноценная команда, которая приезжает (с победой с Олимпиады – прим. НСН), получала награды и почести в нашей стране. Отмечу, что на олимпиаде в Токио у нас были представлены все 12 комплектов медалей, хотя считали, что это не реально. Это первая олимпиада, где мы участвовали все вместе. Возможно, в будущем мы сможем менять правила в лучшую сторону для спортсменов, для людей», - заявила олимпийская чемпионка.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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