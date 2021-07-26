Путин поздравил саблистку Позднякову с победой на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил саблистку Софию Позднякову с победой на Олимпийских Играх в Токио. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Позднякова победила Великую и стала олимпийской чемпионкой

Президент назвал выступление спортсменки «отличным» и « триумфальным».

«В соревнованиях по фехтованию на саблях Вы блестяще справились с поставленными задачами, вновь убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, умение бороться до конца и побеждать», — говорится в поздравлении Путина.

Также глава государства передал «самые теплые слова признательности» в адрес тренеров и наставников Поздняковой и пожелал ей новых достижений и «всего наилучшего», отмечают Известия.

В понедельник София Позднякова завоевала олимпийское золото в индивидуальном первенстве по фехтованию на саблях. В финале Позднякова победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11, пишет Газета.ру.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:ТокиоОлимпийские ИгрыСпортсменыВладимир Путин
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