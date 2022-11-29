Сборная Португалии вышла в плей-офф ЧС по футболу
Сборная Португалии обыграла команду Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
Встреча закончилась со счетом 2:0. Дубль оформил полузащитник Бруно Фернандеш. Изначально первый гол был записан на Криштиану Роналду, который замыкал передачу партнера по команде. Однако через некоторое время гол перезаписали на Фернандеша, выполнявшего подачу, поскольку Роналду не дотронулся до мяча.
Футболисты Португалии и Уругвая во второй раз встретились на чемпионатах мира по футболу. До этого команды играли на стадии 1/8 финала мирового первенства 2018 года в России, уругвайцы победили португальцев со счетом 2:1.
Команда Португалии набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира 2022 года.
Ранее сборная Ганы выиграла матч второго тура группового чемпионата мира 2022 года в Катаре. Соперником африканской команды была сборная Южной Кореи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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