Сборная Англии обыграла Сенегал и вышла в четвертьфинал ЧМ-22
5 декабря 202200:09
Сборная Англии по футболу обыграла команду Сенегала и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Первым ворота сенегальцев поразил Джордан Хендерсон. В четвертьфинале английская сборная сыграет против действующих чемпионов мира — сборной Франции 10 декабря.
Ранее сборная Аргентины по футболу стала четвертьфиналистом Чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru