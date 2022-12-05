Сборная Англии обыграла Сенегал и вышла в четвертьфинал ЧМ-22

Сборная Англии по футболу обыграла команду Сенегала и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.

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Встреча завершилась со счетом 3:0. Первым ворота сенегальцев поразил Джордан Хендерсон. В четвертьфинале английская сборная сыграет против действующих чемпионов мира — сборной Франции 10 декабря.

Ранее сборная Аргентины по футболу стала четвертьфиналистом Чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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