Аргентина обошла Австралию и вышла в 1/4 ЧМ-2022

Команда обошла Австралию со счетом 2:1.

Первый гол на 35-й минуте забил Лионель Месси. Этот гол стал тысячным в его карьере.

Ранее сборная Японии по футболу одолела испанскую национальную команду в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

