Аргентина обошла Австралию и вышла в 1/4 ЧМ-2022
4 декабря 202201:02
Сборная Аргентины по футболу стала четвертьфиналистом Чемпионата мира по футболу в Катаре.
Команда обошла Австралию со счетом 2:1.
Первый гол на 35-й минуте забил Лионель Месси. Этот гол стал тысячным в его карьере.
Ранее сборная Японии по футболу одолела испанскую национальную команду в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru