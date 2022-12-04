Аргентина обошла Австралию и вышла в 1/4 ЧМ-2022

Сборная Аргентины по футболу стала четвертьфиналистом Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Испания и Германия сыграли вничью на МЧ по футболу

Команда обошла Австралию со счетом 2:1.

Первый гол на 35-й минуте забил Лионель Месси. Этот гол стал тысячным в его карьере.

Ранее сборная Японии по футболу одолела испанскую национальную команду в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортФутболЛионель Месси
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