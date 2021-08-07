Российские волейболисты стали серебряными призерами Олимпиады-2020

Серебряная медаль досталась россиянам в финале олимпийского турнира, который отечественные волейболисты уступили французам со счетом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).

Таким образом, российская сборная завоевала 69-ю медаль на ОИ-2020 в Токио.

Сборная Бразилия одержала победу на Олимпийских играх в Токио в дополнительное время после гола Малкома.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

