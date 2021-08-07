Сборная Бразилия победила на Олимпиаде-2020 в Токио в дополнительное время после гола Малкома
На 108-й минуте в финале Олимпийского футбольного турнира сборная Бразилии обыграла команду Испании со счётом 2:1. В дополнительное время решающий гол забил полузащитник «Зенита» Малком, выступавший за бразильцев.
Встреча состоялась на стадионе «Ниссан» в Иокогаме.
В ворота Испании забили мячи Матеус Кунья и Малком, вышедший на поле в дополнительное время.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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