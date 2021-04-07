«Политика убивает спорт». В Госдуме оценили возможный бойкот Олимпиады в Пекине

Пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс заявил о том, что США планируют обсуждать вопрос бойкота Зимней Олимпиады в Пекине, которую Китай должен провести в феврале 2022 года. Причиной возможного бойкота Олимпиады в Пекине стала ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. США и их союзники считают, что там идут репрессии и нарушаются права человека.

Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в эфире НСН заявил, что спорт не должен быть заложником политических игрищ.

«Политика убивает спорт. Мы видим это на примере таких государств как Россия, Беларусь, сейчас до Китая добрались. Страны подвергаются политическому шантажу, все прекрасно понимают, что спорт это популярно, нужно и востребовано. Мое глубокое убеждение - никакого бойкота, конечно, не будет. Слишком серьезные тогда будут проблемы у Международного олимпийского движения. МОК не должен быть заложником политических игрищ тех или иных стран. Спорт должен быть нейтральным и не поддаваться на политические провокации. Быстрее, выше, сильнее – основные принципы спорта. Так создавалось олимпийское движение. А сейчас его превратили в инструмент политических игрищ», - отметил он.