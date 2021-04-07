«Политика убивает спорт». В Госдуме оценили возможный бойкот Олимпиады в Пекине
Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в эфире НСН призвал мировое спортивное сообщество бороться за спорт вне политики.
Пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс заявил о том, что США планируют обсуждать вопрос бойкота Зимней Олимпиады в Пекине, которую Китай должен провести в феврале 2022 года. Причиной возможного бойкота Олимпиады в Пекине стала ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. США и их союзники считают, что там идут репрессии и нарушаются права человека.
Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в эфире НСН заявил, что спорт не должен быть заложником политических игрищ.
«Политика убивает спорт. Мы видим это на примере таких государств как Россия, Беларусь, сейчас до Китая добрались. Страны подвергаются политическому шантажу, все прекрасно понимают, что спорт это популярно, нужно и востребовано. Мое глубокое убеждение - никакого бойкота, конечно, не будет. Слишком серьезные тогда будут проблемы у Международного олимпийского движения. МОК не должен быть заложником политических игрищ тех или иных стран. Спорт должен быть нейтральным и не поддаваться на политические провокации. Быстрее, выше, сильнее – основные принципы спорта. Так создавалось олимпийское движение. А сейчас его превратили в инструмент политических игрищ», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что мировое олимпийское сообщество должно бороться за свободу спорта от политики.
«Думаю, давление на спорт будет продолжаться еще не один год, а может, и десятилетия. К сожалению, наши разные подходы к политике будут затрагивать и спорт. Но если мировое спортивное сообщество не будет бороться за спорт, завтра нас будут заставлять изменять политический строй, мировоззрение для участия в соревнованиях. Это неприемлемо в спорте. Надо прекратить высказывания спортсменов и федераций, которые призывают бойкотировать те или иные соревнования. Норвежские лыжники обсуждают, поедут ли они или нет из-за притеснения уйгуров. Они даже не представляют, как они выглядят, эти уйгуры. Я уверен, если у любого из них спросить, в чем там проблема, в чем суть конфликта, они не скажут! Они поддаются общим тенденциям каким-то. Но спортсмен должен заниматься спортом и не поддаваться на политические акции и лозунги», - заключил он.
Ранее сообщалось, что международная федерация университетского спорта приняла решение перенести на 2022 год Летнюю Универсиаду в китайском Чэнду. Изначально соревнования должны были пройти с 18 по 29 августа 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса универсиаду решено отложить на один год.
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