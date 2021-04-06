США обсудят возможный бойкот Олимпиады-2022 в Китае

США вместе с зарубежными союзниками обсудят идею бойкота Олимпийских игр в Китае, которые пройдут зимой 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

По словам Прайса, подобный скоординированный подход будет отвечать интересам как самих США, так и их партнеров. Дипломат отметил, что вопрос бойкота остается на повестке сегодняшнего дня и сохраняется в перспективе.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Решение об этом Международный олимпийский комитет (МОК) принял в столице Малайзии Куала-Лумпуре еще 31 июля 2015 года.

США намерены бойкотировать олимпиаду из-за притеснения нацменьшинства уйгуров в Китае. При этом Великобритания уже заявила, что не поддерживает идею бойкотировать игры, поскольку не считает нужным использовать спортивные мероприятия для выражения своей позиции.

