Летнюю Универсиаду в китайском Чэнду из-за коронавируса перенесли на 2022 год

Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение перенести на 2022 год Летнюю Универсиаду в китайском Чэнду, сообщает пресс-служба федерации.

Изначально соревнования должны были пройти с 18 по 29 августа 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса универсиаду решено отложить на один год. При этом сохранятся как логотип турнира, так и название «Всемирные студенческие игры в Чэнду - 2021».

Новые даты будут объявлены после согласования со всеми соответствующими органами.

Ранее из-за пандемии COVID-19 изменились даты проведения многих турниров, в том числе Олимпийских игр в Токио, сообщает Ura.ru. В частности, летняя Олимпиада в столице Японии, которая должна была пройти в 2020 году, перенесена на лето 2021 года.

