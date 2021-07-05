Федун не исключил возвращение Черчесова в «Спартак»

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун не исключил, что тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может вернуться в московскую команду, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Никогда не говори «никогда», - сказал Федун в интервью изданию, добавив, что у него уже был опыт работы с Черчесовым.

На вопрос о возможной отставке главного тренера национальной команды после провала на Евро-2020 Федун ответил, что «проголосовал бы за кадровые изменения».

Главным тренером «Спартака» Черчесов был с 2007 по 2008 год, под его руководством красно-белые взяли серебрянные медали чемпионата России (2007).

Ранее бывший капитан сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о высокой зарплате главного тренера национальной команды Станислава Черчесова и предложил ему поработать за 40 тысяч рублей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТренерФК "Спартак"Станислав Черчесов
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