Сванидзе: Кое-кто порадуется, что «Олимпиаду отметили, раз Россию отстранили!»
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Турции прошла антироссийская акция
Антироссийская акция с провокационными лозунгами прошла в Стамбуле. Участники протеста осуждают Россию за поддержку сирийского президента Башара Асада.
Николай Сванидзе: «Дорогие друзья, у нас сейчас очень сложные, я бы сказал, на гране боевых действий отношения с Турцией по причине расхождения позиции в Сирии. Дело в том, что турки против Башара Асада, а мы за него. Я не верю, что будет какая-то между нами масштабная война, тем более у нас лидеры – похожие ребята по ментальности и психотипу. Но знаете, похожее отталкивается, как известно, друг от друга. Но я все равно в это не верю, нам интереснее враждовать и бодаться с Западом. Это как-то благодарнее и лучше отзывается у наших избирателей. А с турками нам неинтересно, хотя, все может быть», – отмечает Николай Сванидзе в беседе с НСН.
Олимпиада в Токио под угрозой срыва из-за коронавируса
В Международном олимпийском комитете допустили отмену летних Игр в Токио из-за ситуации с коронавирусом.
Николай Сванидзе: «Напомню, они отменялись только во время Второй мировой войны. И если теперь они будут отменены, это будет кошмар для всех любителей спорта. Но официально и неофициально для России это будет не так плохо, потому что у нас очень сложная позиция сейчас в мировом спорте. И в общем, некоторые основания для того, что потирать ладошки у нас будут. Мол, Россию отстранили, и Олимпийские игры отменили, так вам и надо», – комментирует он в эфире НСН.
Путин призвал оппозицию не ругать власть
Президент России Владимир Путин призвал оппозицию предъявить позитивную программу, а не только ругать власть. Глава государства подчеркнул, что критика нужна, но ее одной недостаточно, чтобы эффективно развивать страну.
Николай Сванидзе: «У нас вся оппозиция вырублена под корень. Вся полянка настолько вытоптана, мало что осталось. А для того, чтобы предъявить позитивную программу, нужно понять, где ее предъявить и кому. Вообще, главная часть позитивной программы нашей оппозиции состоит в том, чтобы менять власть. Поэтому со стороны Путина призыв позитивной программы, я бы сказал, не без цинизма здорового звучит. Но в его интересном стиле», – говорит он слушателям НСН.
Ветераны получат телефоны от власти ко Дню Победы
Ветераны ко Дню Победы получат кнопочные мобильные телефоны и бесплатную сотовую связь.
Николай Сванидзе: «Вы знаете, это моя боль. У меня отец воевал, его сейчас нет в живых. И у многих людей моего поколения, у подавляющего большинства воевали родители. Сейчас оставшимся ветеранам под сто лет. На дворе 2020 год, война закончилась в 1945 году. Самым младшим фронтовикам сейчас уже далеко за девяносто. Какие кнопочные мобильные телефоны и связь? Это стыд нашей страны – говорить о том, что мы как-то помогаем ветеранам. Уже помогать-то некому», – подытоживает в интервью НСН Николай Сванидзе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Силуанов считает, что низкие цены на нефть долго не продержатся
- Экс-актер организовал банду и грабил одиноких состоятельных людей
- Путин решит вопрос о Боге в Конституции
- ВОЗ повысил риск глобального распространения коронавируса до очень высокого
- Порошенко подвергли шестичасовому допросу