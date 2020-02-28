Сванидзе: Кое-кто порадуется, что «Олимпиаду отметили, раз Россию отстранили!»

Николай Сванидзе: «Дорогие друзья, у нас сейчас очень сложные, я бы сказал, на гране боевых действий отношения с Турцией по причине расхождения позиции в Сирии. Дело в том, что турки против Башара Асада, а мы за него. Я не верю, что будет какая-то между нами масштабная война, тем более у нас лидеры – похожие ребята по ментальности и психотипу. Но знаете, похожее отталкивается, как известно, друг от друга. Но я все равно в это не верю, нам интереснее враждовать и бодаться с Западом. Это как-то благодарнее и лучше отзывается у наших избирателей. А с турками нам неинтересно, хотя, все может быть», – отмечает Николай Сванидзе в беседе с НСН.

