Четыре российских клуба оспорят в CAS отстранение от еврокубков со стороны УЕФА

«Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден», — отмечается в заявлении.

УЕФА 2 мая принял решение не допускать российские команды к участию в еврокубках в сезоне 2022-2023, а также исключил национальную сборную из розыгрыша Лиги наций. Также молодежная сборная России была отстранена от участия в Евро-2023 для игроков до 21 года, а женская команда не сможет принять участие в финальной части чемпионата Европы 2022 года и в квалификации мирового первенства-2023, пишет RT.

