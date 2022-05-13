Четыре российских клуба оспорят в CAS отстранение от еврокубков со стороны УЕФА

Российские футбольные клубы ЦСКА, «Зенит» , «Динамо» и «Сочи» подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение УЕФА по отстранению российских команд от еврокубков. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

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«Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден», — отмечается в заявлении.

УЕФА 2 мая принял решение не допускать российские команды к участию в еврокубках в сезоне 2022-2023, а также исключил национальную сборную из розыгрыша Лиги наций. Также молодежная сборная России была отстранена от участия в Евро-2023 для игроков до 21 года, а женская команда не сможет принять участие в финальной части чемпионата Европы 2022 года и в квалификации мирового первенства-2023, пишет RT.

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ФОТО: Москомархитектура
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