Российский посол назвал голословными заявления об «употреблении допинга» российскими спортсменами

Россия считает голословными обвинения американских СМИ в якобы употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Международные эксперты не нашли нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде

«По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов», — говорится в сообщении на странице российской дипмиссии в Facebook.

Как отметил посол, россияне добиваются результатов на Олимпийских Играх лишь в результате честной борьбы. Любые попытки дискредитировать достижения спортсменов из РФ обусловлены стремлением избавиться от добросовестной конкуренции.

По словам Антонова, США необходимо сыграть важную роль в вопросе употребления допинга и активизировать борьбу с запрещенными препаратами в своих спортивных лигах, якобы не соблюдающих «международные антидопинговые стандарты».

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:ДопингОлимпийские ИгрыПосолАнатолий Антонов
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