Российский посол назвал голословными заявления об «употреблении допинга» российскими спортсменами

«По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов», — говорится в сообщении на странице российской дипмиссии в Facebook.



Как отметил посол, россияне добиваются результатов на Олимпийских Играх лишь в результате честной борьбы. Любые попытки дискредитировать достижения спортсменов из РФ обусловлены стремлением избавиться от добросовестной конкуренции.

По словам Антонова, США необходимо сыграть важную роль в вопросе употребления допинга и активизировать борьбу с запрещенными препаратами в своих спортивных лигах, якобы не соблюдающих «международные антидопинговые стандарты».

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

