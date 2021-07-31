Международные эксперты не нашли нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде
Специалисты Международного агентства допинг-тестирования (ITA) не выявили случаев нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Токио. Заявление агентства приводит телекомпания CNN.
Журналисты обратились за комментарием к ITA из-за высказываний американского пловца Райана Мерфи, уступившего россиянину Евгению Рылову в финале на дистанции 200 м на спине и заявившему о «нечистом» заплыве. Позже Мерфи объяснил, что говорил о ситуации в Международной федерации плавания.
Как отметили в ITA, эксперты собрали уже около 3 тысяч образцов у 2 тысяч спортсменов. Специалисты исследовали пробы выступающих в водных видах спорта, гребле, легкой и тяжелой атлетике преимущественно из США, Австралии, Великобритании и России.
«Любые неблагоприятные результаты анализов, указывающие на нарушение антидопинговых правил, ITA представит Спортивному арбитражному суду. Кроме того, о них будет объявлено публично. К настоящему моменту неблагоприятных результатов выявлено не было», — подчеркнули в агентстве.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- Международные эксперты не нашли нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде
- В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый август
- В Китае заподозрили утечку опасного вируса из лаборатории в США
- Конгресс США запретил Байдену отказываться от санкций против «Северного потока-2»
- Опрос: Около 70% американцев поддерживают обязательную вакцинацию
- В Массачусетсе в июле коронавирус выявили у 74% вакцинированных
- В Берлине исключили версию теракта
- Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
- Полиция не исключила версию о теракте после стрельбы в Берлине
- Украинский генерал заявил о возвращении армии в «страшные» 90-е
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru