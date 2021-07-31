Международные эксперты не нашли нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде

Специалисты Международного агентства допинг-тестирования (ITA) не выявили случаев нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Токио. Заявление агентства приводит телекомпания CNN.

Журналисты обратились за комментарием к ITA из-за высказываний американского пловца Райана Мерфи, уступившего россиянину Евгению Рылову в финале на дистанции 200 м на спине и заявившему о «нечистом» заплыве. Позже Мерфи объяснил, что говорил о ситуации в Международной федерации плавания.

Как отметили в ITA, эксперты собрали уже около 3 тысяч образцов у 2 тысяч спортсменов. Специалисты исследовали пробы выступающих в водных видах спорта, гребле, легкой и тяжелой атлетике преимущественно из США, Австралии, Великобритании и России.

«Любые неблагоприятные результаты анализов, указывающие на нарушение антидопинговых правил, ITA представит Спортивному арбитражному суду. Кроме того, о них будет объявлено публично. К настоящему моменту неблагоприятных результатов выявлено не было», — подчеркнули в агентстве.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

