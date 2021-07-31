«Кумиров не было». Зыкова и Каримова рассказали о пути к олимпийским медалям в Токио

Спортсменка рассказала, что вместе с Юлией Каримовой, родившейся в Ижевске, они обе некоторое время тренировались в Красноярске, родном городе Зыковой.

«Начали тренироваться у одного тренера – у Аркадия Михайловича Рудого. Он, к сожалению, погиб, и после этого Юля (Каримова – прим. НСН) переехала тренироваться в другой город, а я осталась в Красноярске», - отметила спортсменка.

Зыкова выразила надежду, что после достижений девушек на Олимпиаде в Токио спортивная база для занятий стрельбой в Красноярске улучшится.

«Я очень надеюсь, что все будет развиваться еще больше. В прошлом году у нас открылась детская спортивная школа, а в 2012 году появилась академия биатлона, при которой появился тир, оборудованный электронными установками, где сейчас и тренируемся. А начинали в тире «Динамо» в Красноярске. Дальше, надеюсь, детская спортивная школа будет все больше и больше набирать обороты», - сказала олимпийская чемпионка.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

