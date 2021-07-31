«Кумиров не было». Зыкова и Каримова рассказали о пути к олимпийским медалям в Токио
Юлия Каримова и Юлия Зыкова в интервью спецкору НСН на ОИ-2020 в Токио раскрыли подробности пути к олимпийским наградам.
Юлия Каримова и Юлия Зыкова выиграли бронзовую и серебряную медали в актив РФ в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м на Олимпиаде-2020.
Россиянки раскрыли, как получили вдохновение к победе и каким видят спортивную стрельбу в Красноярске, где одно время вместе тренировались. Об этом они рассказали спецкору Telegram-канала "Радиоточка НСН" на Олимпиаде в Токио Наталье Шатовой.
Девушки признались, что к победе стремились по примеру старших коллег.
«Это уже вторая медаль на Олимпиаде –и необычный опыт для меня. Я благодарна девочкам за то, что не дают расслабляться и есть, к чему стремиться всегда. Никогда кумира как такового не было, всегда было стремление к чему-то большему и лучшему. Это давало толчок к развитию», - заявила Юлия Каримова.
«У меня как такового кумира не было. Всегда смотрела на наших спортсменов из основного состава и стремилась учиться у них, какую-то информацию брать. У нас очень достойные ребята были всегда», - продолжила мысль Юлия Зыкова.
Спортсменка рассказала, что вместе с Юлией Каримовой, родившейся в Ижевске, они обе некоторое время тренировались в Красноярске, родном городе Зыковой.
«Начали тренироваться у одного тренера – у Аркадия Михайловича Рудого. Он, к сожалению, погиб, и после этого Юля (Каримова – прим. НСН) переехала тренироваться в другой город, а я осталась в Красноярске», - отметила спортсменка.
Зыкова выразила надежду, что после достижений девушек на Олимпиаде в Токио спортивная база для занятий стрельбой в Красноярске улучшится.
«Я очень надеюсь, что все будет развиваться еще больше. В прошлом году у нас открылась детская спортивная школа, а в 2012 году появилась академия биатлона, при которой появился тир, оборудованный электронными установками, где сейчас и тренируемся. А начинали в тире «Динамо» в Красноярске. Дальше, надеюсь, детская спортивная школа будет все больше и больше набирать обороты», - сказала олимпийская чемпионка.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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