Россияне выиграли бронзу в стрельбе из пневматической винтовки

Российские спортсмены Сергей Каменский и Юлия Каримова выиграли бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте на Олимпийских играх в Токио.

Российский боксер Гаджимагомедов вышел в четвертьфинал Олимпиады

В матче ха третье место россияне обошли сборную Южной Корее со счетом 17-9. Полученная награда стала 16 в активе у сборной России на Олимпиаде в Токио.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаТокиоОлимпийские Игры
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