Россияне выиграли бронзу в стрельбе из пневматической винтовки

В матче ха третье место россияне обошли сборную Южной Корее со счетом 17-9. Полученная награда стала 16 в активе у сборной России на Олимпиаде в Токио.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

