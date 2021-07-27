Россияне выиграли бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
Российские спортсмены Сергей Каменский и Юлия Каримова выиграли бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте на Олимпийских играх в Токио.
В матче ха третье место россияне обошли сборную Южной Корее со счетом 17-9. Полученная награда стала 16 в активе у сборной России на Олимпиаде в Токио.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- В Китае нашли сотню шахт для ядерного оружия
- Вильфанд предупредил о возможной жаре в августе
- Россияне выиграли бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
- МВД завело дело о хищении в Центре подготовки космонавтов
- В Турции назвали условие для признания Крыма российским
- Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в некоторых регионах России
- Россиянам рассказали, как продлить жизнь телефону до 30 лет
- На Сочи в третий раз обрушится опасный ливень
- Россию призвали смириться с поставками Украине беспилотников от Турции
- Стало известно о новом методе мошенничества в мессенджерах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru