«Краснодар» вылетел из Кубка России по футболу, проиграв «Нижнему Новгороду»

Игра закончилась со счетом 1:0. Мяч в ворота «Краснодара» направил Александр Ставпец под конец второго тайма.

Как сообщает Интерфакс, в матче 1/8 финала "Нижний Новгород" встретится с победителем встречи "Шинник" (Ярославль) - "Сочи". Игра состоится 30 октября.

Ранее Краснодар проиграл "Базелю" со счетом 5:0 в рамках Лиги Европы. В выпуске НСН-СПОРТ эксперты по-разному оценили этот матч в европейском кубке.

