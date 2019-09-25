«Краснодар» вылетел из Кубка России по футболу, проиграв «Нижнему Новгороду»

25 сентября 201921:35

Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Краснодар» в матче 1/16 финала Кубка России.

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Игра закончилась со счетом 1:0. Мяч в ворота «Краснодара» направил Александр Ставпец под конец второго тайма.

Как сообщает Интерфакс, в матче 1/8 финала "Нижний Новгород" встретится с победителем встречи "Шинник" (Ярославль) - "Сочи". Игра состоится 30 октября.

Ранее Краснодар проиграл "Базелю" со счетом 5:0 в рамках Лиги Европы. В выпуске НСН-СПОРТ эксперты по-разному оценили этот матч в европейском кубке.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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