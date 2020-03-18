У чемпиона мира по футболу Матюиди обнаружен COVID-19
Чемпион мира в составе национальной сборной Франции, полузащитник футбольного клуба "Ювентус" Блез Матюиди получил положительный тест на коронавирус нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
Французский футболист, играющий за итальянскую команду, является уже вторым игроком "Ювентуса" после Даниэле Ругани, заболевший данным заболеванием. Начиная с 12 марта весь состав клуба отправлен на карантин. С 11 марта Матюиди самоизолирован. Спортсмен не ощущает симптомов болезни и в целом отмечает свое хорошее самочувствие.
Матюиди работает с "Ювентусом" с 2017 года, в этой команде он дважды стал чемпионом Италии, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. На родине футболист отыграл 84 матча, выиграл серебро на чемпионате Европы 2016 года. Чемпионом мира Матюиди сделал ЧМ-2018, прошедший в России.
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