У чемпиона мира по футболу Матюиди обнаружен COVID-19

Французский футболист, играющий за итальянскую команду, является уже вторым игроком "Ювентуса" после Даниэле Ругани, заболевший данным заболеванием. Начиная с 12 марта весь состав клуба отправлен на карантин. С 11 марта Матюиди самоизолирован. Спортсмен не ощущает симптомов болезни и в целом отмечает свое хорошее самочувствие.

Матюиди работает с "Ювентусом" с 2017 года, в этой команде он дважды стал чемпионом Италии, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. На родине футболист отыграл 84 матча, выиграл серебро на чемпионате Европы 2016 года. Чемпионом мира Матюиди сделал ЧМ-2018, прошедший в России.

