Испания и Германия сыграли вничью на МЧ по футболу

Игра закончилась со счетом 1:1. Команды играют в группе Е. По итогам матча, Испания занимает первое место с четырьмя очками, Германия — четвертое (1). Япония и Коста-Рика находятся на втором и третьем местах, имея по три очка.

Ранее футболисты сборной Марокко обыграли соперников из Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который состоялся в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

