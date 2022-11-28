Испания и Германия сыграли вничью на МЧ по футболу
Сборная Испании сыграли вничью с командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.
Игра закончилась со счетом 1:1. Команды играют в группе Е. По итогам матча, Испания занимает первое место с четырьмя очками, Германия — четвертое (1). Япония и Коста-Рика находятся на втором и третьем местах, имея по три очка.
Ранее футболисты сборной Марокко обыграли соперников из Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который состоялся в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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