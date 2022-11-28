Испания и Германия сыграли вничью на МЧ по футболу

Сборная Испании сыграли вничью с командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

В РФС обсудят переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Игра закончилась со счетом 1:1. Команды играют в группе Е. По итогам матча, Испания занимает первое место с четырьмя очками, Германия — четвертое (1). Япония и Коста-Рика находятся на втором и третьем местах, имея по три очка.

Ранее футболисты сборной Марокко обыграли соперников из Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который состоялся в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новостм
ТЕГИ:СпортФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры