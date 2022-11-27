Сборная Марокко одержала победу над бельгийцами в матче чемпионата мира

Сборная Марокко с четырьмя очками после двух туров опередила команду Бельгии, сумевшую завоевать только три очка. Таким образом, марокканцы вышли на первое место в группе.

В заключительном туре запланирован матч сборной Марокко с командой Канады, сборной Бельгии - с соперниками из Хорватии. Обе игры состоятся 1 декабря.

