Сборная Марокко одержала победу над бельгийцами в матче чемпионата мира
27 ноября 202219:00
Футболисты сборной Марокко обыграли соперников из Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который состоялся в Катаре.
Сборная Марокко с четырьмя очками после двух туров опередила команду Бельгии, сумевшую завоевать только три очка. Таким образом, марокканцы вышли на первое место в группе.
В заключительном туре запланирован матч сборной Марокко с командой Канады, сборной Бельгии - с соперниками из Хорватии. Обе игры состоятся 1 декабря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru