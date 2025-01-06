Губерниев призвал избитого гребца Ляпунова завязывать со спиртным

Комментируя информацию об избиении 38-летнего спортсмена в центре Москвы, он указал, что в первую очередь следует узнать все подробности инцидента.

«Могу пожелать Кириллу Ляпунову только здоровья... Хотелось бы, чтобы Кирилл вёл себя аккуратнее и завязывал со спиртным», — добавил Губерниев.

Ранее канала РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что на Ляпунова напала группа неизвестных. Сам спортсмен заявил, что не помнит, как получил травмы во время инцидента в центре Москвы, сообщает RT.

