Губерниев призвал избитого гребца Ляпунова завязывать со спиртным
Гребцу-байдарочнику Кириллу Ляпунову следует вести себя аккуратнее. Как пишет Sport24, об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Комментируя информацию об избиении 38-летнего спортсмена в центре Москвы, он указал, что в первую очередь следует узнать все подробности инцидента.
«Могу пожелать Кириллу Ляпунову только здоровья... Хотелось бы, чтобы Кирилл вёл себя аккуратнее и завязывал со спиртным», — добавил Губерниев.
Ранее канала РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что на Ляпунова напала группа неизвестных. Сам спортсмен заявил, что не помнит, как получил травмы во время инцидента в центре Москвы, сообщает RT.
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