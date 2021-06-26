Сегодня на Евро-2020 стартует серия плей-офф. Права на ошибку у команд больше нет. Болельщиков ждет самое интересное. В этот день пройдут две игры «одной восьмой» финала. В эти минуты в Амстердаме начинается матч между сборными Дании и Уэльса. Датчане выступали в одной группе со сборной России, где заняли второе место, уступив Финляндии и Бельгии и обыграв команду Станислава Черчесова со счетом 4:1. Кроме того, со сборной Дании связан самый неприятный инцидент турнира, когда у игрока этой команды Кристана Эриксена остановилось сердце во время игры.

В 1992-ом году сборная Дании сенсационно стала чемпионом Европы, однако с тех пор ни разу не добиралась до медалей чемпионатов мира и Европы. Сборная Уэльса никогда не относилась к лидерам европейского футбола. В 2016 году валлийцы впервые попали в финальную часть Чемпионата Европы, где заняли первое место в группе с участием сборной России и сенсационно дошли до полуфинала. Как отмечал перед игрой лидер сборной Уэльса Гарретт Бейл, его команда не исключает серии пенальти в игре с Данией.

Ранее музыкант Юрий Лоза выразил мнение, что Россия справедливо вылетела с «Евро-2020».



